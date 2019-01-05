Итудис: перед матчем с ВЭФом нужно распределить нагрузку на игроков

Завтра, 6 января, московский ЦСКА на домашней арене примет рижский ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ. В преддверии встречи ожиданиями поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис, посетовав на жёсткий график игр.

«Мы недавно встречались с ВЭФом и хорошо знаем друг друга. Одна из наших целей — распределить нагрузку на игроков, поскольку мы безостановочно проводим матч за матчем и нам предстоит «двойная» неделя в Евролиге. В то же время нам понадобится энергия на сражение с атлетичной и молодой командой, игроки которой идут на щит и убегают в отрывы», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вчера, 4 января, провёл матч 16-го тура Евролиги, в Каунасе «армейцы» победили «Жальгирис» — 84:79.