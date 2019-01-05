Алимпиевич: в матче с «Цмоки-Минском» «Автодор» показал два разных лица

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился впечатлениями от выездной победы команды в матче с «Цмоки-Минском» (93:86), отметив, что саратовцы показали совершенно разный баскетбол в двух половинах встречи.

«Думаю, эту игру было очень интересно смотреть. Сегодня мы показали два разных лица — в первой и второй половине. Матч, конечно, был очень тяжёлый. Сейчас у нас усечённый состав — травмирован Айрлэнд. Но, как сказал после игры, я верю в этих ребят, они должны были выигрывать эту встречу.

Нам было важно доказывать после того, как проиграли 2 месяца назад дома. Мы показали хорошую энергию, несмотря на то что была такая большая игровая пауза", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.