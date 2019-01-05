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Агент Батлера отрицает конфликт игрока с главным тренером «Филадельфии»

Агент Батлера отрицает конфликт игрока с главным тренером «Филадельфии»
Баскетбол / НБА

Сегодня, 5 января, сообщалось, что защитник «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джимми Батлер пошёл на открытый конфликт с главным тренером команды Бреттом Брауном. В частности, баскетболист выразил недовольство тактикой команды в нападении. Разногласия с тренером случились во время разбора поражения «Филадельфии» в матче с «Портлендом» (95:129).

Однако агент Батлера Берни Ли отрицает наличие каких-либо сложностей между своим клиентом и Бреттом Брауном.

«Они общаются с Брауном каждый день и между ними нет никаких проблем. Он знает как нужно разговаривать. Это не те отношения, которые сложились у Стива Керра и Дрэймонда Грина в „Голден Стэйт“», — приводит слова Ли Clutch Points.

Действующий контракт Батлера с «Филадельфией» рассчитан до следующего лета. Учитывая сложную адаптацию игрока в новой команде, у боссов «Сиксерс» нет уверенности, что он подпишет с ними новое долгосрочное соглашение. В других организациях лиги считают, что Батлер в межсезонье рассмотрит разные варианты.

Д. Батлер поссорился с Б. Брауном и может уйти из «Филадельфии» летом
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