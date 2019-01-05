ЦСКА в матче с «Жальгирисом» был лишён 10 секунд на атаку

Вчера, 4 января, в Каунасе (Литва) состоялся матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились местный «Жальгирис» и ЦСКА. Встреча закончилась победой российской команды — 84:79. В одном из эпизодов того матча «армейцы» фактически были лишены дополнительных 10 секунд на атаку. ЦСКА ввёл мяч в игру, и вместо 24 секунд, положенных на атаку, на счётчике времени отображалось 14 секунд. На ситуацию обратили внимание лишь тогда, когда на неё указали представители тренерского штаба ЦСКА.

Напомним, в матче первого круга, который прошёл в Москве, была схожая ситуация, но в том случае счётчик времени «сыграл» в пользу ЦСКА. «Жальгирис» в связи с тем эпизодом потребовал расследования и написал официальное письмо руководству Евролиги.