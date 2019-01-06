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«Филадельфия» и «Сан-Антонио» добились домашних побед

«Филадельфия» и «Сан-Антонио» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30) в пользу хозяев. Для «Сиксерс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Трипл-дабл в составе победителей отметился разыгрывающий Бен Симмонс, на счету которого 20 очков, 14 подборов и 11 передач. В активе центрового Джоэля Эмбиида дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке разгромил «Мемфис Гриззлиз» — 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22). Решающей в матче стала 2-я четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
106:100
(31:26, 28:25, 28:19, 19:30)
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 25, Редик - 20, Симмонс - 20, Болден - 11, Шамет - 7, Коркмаз - 7, Макконнел - 6, Милтон - 6, Мускала - 4, Паттон, Джонсон, Джексон
Даллас Маверикс: Мэттьюз - 18, Брокхофф - 15, Дончич - 14, Пауэлл - 13, Брансон - 13, Джордан - 8, Барнс - 7, Клебер - 6, Финни-Смит - 4, Смит - 2, Харрис, Межри
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
108:88
(27:25, 37:19, 24:22, 20:22)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 19, Олдридж - 18, Миллз - 15, Дерозан - 12, Пёлтль - 11, Белинелли - 9, Гэй - 9, Форбс - 7, Дав. Бертанс - 4, Ойбанкс - 2, Каннингем - 2, Пондекстер, Пау Газоль
Мемфис Гриззлиз: Конли - 21, Джексон - 15, Брукс - 15, Грин - 8, Андерсон - 7, Темпл - 7, Картер - 6, Марк Газоль - 6, Холидэй - 2, Ноа - 1, Мэк, Рэбб, Касспи
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