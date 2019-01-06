«Филадельфия» и «Сан-Антонио» добились домашних побед

«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30) в пользу хозяев. Для «Сиксерс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Трипл-дабл в составе победителей отметился разыгрывающий Бен Симмонс, на счету которого 20 очков, 14 подборов и 11 передач. В активе центрового Джоэля Эмбиида дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке разгромил «Мемфис Гриззлиз» — 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22). Решающей в матче стала 2-я четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 18 очков.