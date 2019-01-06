Стоттс: не дать Хардену набрать 40 очков — уже победа

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс считает, что его команда хорошо защищалась против атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в матче регулярного чемпионата НБА.



«Что ж, мы не дали Хардену набрать 40 очков. На мой взгляд, это уже победа», — передаёт слова Стоттса ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Портленда» со счётом 110:101. Харден в ней набрал 38 очков. При этом он реализовал 8 из 18 бросков с ближней и средней дистанций, 5 из 17 трёхочковых и 7 из 7 штрафных. Кроме того, защитник не забил из-под кольца за 5 секунд до окончания матча. Из-за этого промаха прервалась серия из пяти встреч, в каждой из которых он записывал в актив как минимум по 40 очков.

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