Дрэймонд Грин: в НБА сейчас невозможно защищаться, как и хотела лига

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после матча регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз» отметил, что баскетбол в НБА серьёзно изменился, и связал это с новыми правилами лиги.



«В НБА сейчас невозможно по-настоящему защищаться. Но ведь лига этого и хотела, верно?» – передаёт слова Грина ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 127:123. Команды в ней суммарно реализовали 41 трёхочковый, установив таким образом новый рекорд лиги. При этом «Уорриорз» отправили в цель 45% дальних бросков, а «Кингз» – 56%.



В нынешнем сезоне на данный момент «Голден Стэйт» занимает второе место в НБА по результативности, набирая по 116,3 очка за игру, а «Сакраменто» – пятое (115).

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