Итудис: в матче с ВЭФом дали отдых некоторым игрокам

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы подопечных в матче с ВЭФом (92:66) в Единой лиге ВТБ, подчеркнув, что ряду игроков был предоставлен отдых.

«Мы со старта играли очень серьёзно, задали тон своей игрой в защите. У нас были проблемы с потерями и подборами на нашем щите, будем над этим работать. В целом мы сделали то, что и должны были. Держали в голове предстоящую «двойную» неделю в Евролиге, дали отдохнуть некоторым игрокам, распределили время на паркете.

Спасибо болельщикам — их было почти три тысячи, и их поддержка нам помогла. Миша Кулагин получил удар коленом в колено, почувствовал боль. Пока считаем, что ничего серьёзного не случилось, Миша после игры заверил меня, что всё нормально. Надеюсь увидеть его на завтрашней тренировке", — цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.