Дабл-дабл Мекеля помог «Зениту» разгромить «Парму»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Фактически пермякам удалось оказать сопротивление соперникам только в первой четверти, которую команды завершили с минимальной разницей в счёте в пользу «Зенита». Однако уже после первого перерыва гости совершили рывок в 10 очков.



Третья четверть также осталась за «Зенитом», последний игровой отрезок питерцы начали с преимуществом в «+14». Теоретические шансы на то, чтобы вернуться в игру, у «Пармы» были, но на деле «Зенит» выиграл последнюю четверть с разницей в 14 очков и завершил матч уверенной победой. Итоговый счёт — 107:78 (24:23, 25:15, 25:21, 33:19).



Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Коди Миллер-Макинтайр, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Галь Мекель, набравший 15 очков и отдавший 10 результативных передач. В составе хозяев отличился Эйгирдас Жукаускас, набравший 24 очка.