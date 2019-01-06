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Дабл-дабл Мекеля помог «Зениту» разгромить «Парму»

Дабл-дабл Мекеля помог «Зениту» разгромить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Фактически пермякам удалось оказать сопротивление соперникам только в первой четверти, которую команды завершили с минимальной разницей в счёте в пользу «Зенита». Однако уже после первого перерыва гости совершили рывок в 10 очков.

Третья четверть также осталась за «Зенитом», последний игровой отрезок питерцы начали с преимуществом в «+14». Теоретические шансы на то, чтобы вернуться в игру, у «Пармы» были, но на деле «Зенит» выиграл последнюю четверть с разницей в 14 очков и завершил матч уверенной победой. Итоговый счёт — 107:78 (24:23, 25:15, 25:21, 33:19).

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Коди Миллер-Макинтайр, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Галь Мекель, набравший 15 очков и отдавший 10 результативных передач. В составе хозяев отличился Эйгирдас Жукаускас, набравший 24 очка.

Единая лига ВТБ
06 января 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
78:107
(23:24, 15:25, 21:25, 19:33)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Парма: Жукаускас - 24, Келли - 17, Хамфри - 9, Джастис - 9, Ларсон - 6, Винник - 4, Платунов - 3, Жмако - 3, Буланов - 3, Ткаченко, Шейко, Блумс
Зенит: Миллер-Макинтайр - 16, Мекель - 15, Рейнольдс - 14, Скрабб - 11, Карасёв - 10, Трушкин - 10, Воронов - 10, Ютофф - 10, Симонович - 9, Пушков - 2, Панин, Валиев
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