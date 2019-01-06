УНИКС победил «Енисей», несмотря на дабл-даблы Мейерса и Роберсона

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча получилась очень упорной — первый игровой отрезок остался за гостями площадки, однако уже к большому перерыву УНИКСу удалось отквитать часть отставания. Ко второй половине встречи «Енисей» вёл в счёте с преимуществом в 3 очка.



Решающей для исхода матча стала третья четверть, в которой казанцам удался рывок в девять очков. В заключительном игровом отрезке «Енисей» предпринял попытку отыграться, но настичь соперника так и не сумел. Итоговый счёт матча — 95:92 (16:23, 24:20, 25:16, 30:33).



Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Эррик Макколум, набравший 18 очков. В составе гостей дабл-даблами отметились сразу два игрока — Мартиньш Мейерс набрал 22 очка и совершил 11 подборов, а Джон Роберсон записал на свой счёт 13 очков и 11 передач.