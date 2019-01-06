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УНИКС победил «Енисей», несмотря на дабл-даблы Мейерса и Роберсона

УНИКС победил «Енисей», несмотря на дабл-даблы Мейерса и Роберсона
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча получилась очень упорной — первый игровой отрезок остался за гостями площадки, однако уже к большому перерыву УНИКСу удалось отквитать часть отставания. Ко второй половине встречи «Енисей» вёл в счёте с преимуществом в 3 очка.

Решающей для исхода матча стала третья четверть, в которой казанцам удался рывок в девять очков. В заключительном игровом отрезке «Енисей» предпринял попытку отыграться, но настичь соперника так и не сумел. Итоговый счёт матча — 95:92 (16:23, 24:20, 25:16, 30:33).

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Эррик Макколум, набравший 18 очков. В составе гостей дабл-даблами отметились сразу два игрока — Мартиньш Мейерс набрал 22 очка и совершил 11 подборов, а Джон Роберсон записал на свой счёт 13 очков и 11 передач.

Единая лига ВТБ
06 января 2019, воскресенье. 16:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
95:92
(16:23, 24:20, 25:16, 30:33)
Енисей
Красноярск, Россия
УНИКС: Макколум - 18, Шелекето - 13, Генри - 12, Эджим - 11, Понкрашов - 9, Клименко - 9, Смит - 9, Локкетт - 7, Кармайкл - 4, Колесников - 3, Сергеев, Билле
Енисей: Мейерс - 22, Харрисон - 19, Янг - 18, Роберсон - 13, Захаров - 6, Голдырев - 6, Комиссаров - 5, Каныгин - 3, Викторов, Лукашов, Лавников, Митусов
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