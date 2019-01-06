27 очков Чераповича помогли «Нижнему Новгороду» победить «Астану»

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первый игровой отрезок прошёл в равной борьбе, что нашло своё отражение и на табло — на первый перерыв команды ушли со счётом 21:21, однако уже во второй десятиминутке хозяева захватили инициативу, выиграв отрезок с разницей «+15».



После перерыва нижегородцы продолжили тенденцию, и, пусть и уступили в заключительной четверти, гостям так и не удалось вернуться в игру. Итоговый счёт встречи — 85:78 (21:21, 29:14, 21:19, 14:24).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 27 очков. В составе гостей отличился Джей Джей О'Брайен, на счету которого 25 очков.