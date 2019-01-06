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27 очков Чераповича помогли «Нижнему Новгороду» победить «Астану»

27 очков Чераповича помогли «Нижнему Новгороду» победить «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первый игровой отрезок прошёл в равной борьбе, что нашло своё отражение и на табло — на первый перерыв команды ушли со счётом 21:21, однако уже во второй десятиминутке хозяева захватили инициативу, выиграв отрезок с разницей «+15».

После перерыва нижегородцы продолжили тенденцию, и, пусть и уступили в заключительной четверти, гостям так и не удалось вернуться в игру. Итоговый счёт встречи — 85:78 (21:21, 29:14, 21:19, 14:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 27 очков. В составе гостей отличился Джей Джей О'Брайен, на счету которого 25 очков.

Единая лига ВТБ
06 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
85:78
(21:21, 29:14, 21:19, 14:24)
Астана
Астана, Казахстан
Нижний Новгород: Черапович - 27, Перри - 14, Стребков - 11, Попов - 10, Бабурин - 8, Жбанов - 7, Драгичевич - 6, Торопов - 2, Комолов, Астапкович
Астана: О'Брайен - 25, Клеммонс - 14, Дженкинс - 11, Гросселл - 11, Хортон - 8, Холт - 3, Ергали - 3, Жигулин - 3, Бажин, Мурзагалиев, Гаврилов, Марчук
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