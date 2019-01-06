Плаза: сегодня «Зенит» играл слаженно, как единый механизм

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой».



«Первое, что я хотел бы сказать: рад вернуться в Пермь! Последний раз я был здесь 10 лет назад со своей командой. Что касается игры, я считаю, что мы заслужили победу, мы выиграли все четверти, что говорит о том, что мы играли хорошо и уверенно весь матч. Статистика говорит сама за себя, 8 игроков набрали более 10 очков.



Это значит, что сегодня мы играли слаженно, как единый механизм, как команда, в отличие от предыдущих матчей. Конечно, есть ещё много вещей, над которыми необходимо провести работу, но мы на правильном пути», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.