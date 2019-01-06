Владелец АЕКа: в некоторых европейских странах действует баскетбольный фашизм

Владелец АЕКа Макси Ангелопулос раскритиковал Евролигу и некоторые европейские лиги, назвав их подход к конкуренции фашизмом.

«В Евролиге абсолютно необоснованная конкуренция между 11 командами и остальными в одном сезоне, причём эти пять в конечном итоге оказываются банкротами или на грани банкротства. Это нечестно и по отношению к национальным лигам, потому что доход от частной лиги даёт больше, чем доход команд в лиге национальной.



В Испании места в Евролиге основаны на рейтинге команд. В других странах, таких как Италия или Израиль, действует баскетбольный фашизм. Уже до старта лиги решено, кто получит деньги. Учитываются именно деньги, а не спортивные критерии или баскетбол. Почему они лишают нас возможности увидеть новый ПОП-84? Элемента неожиданности нет. В баскетболе никогда не появится свой «Лестер», — приводит слова Ангелопулоса Eurohoops.