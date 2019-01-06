Йованович: плотно и самоотверженно защищались все 40 минут

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал победу своих подопечных над «Зелена Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, отметив, что его команда самоотверженно защищалась на протяжении всего матча.



«Сегодня мы очень плотно и самоотверженно защищались все 40 минут. До большого перерыва не могли найти свой ритм в нападении, но потом всё сложилось, и «Локо» стал доминировать во всех компонентах игры.



В третьей четверти мы контролировали ситуацию с подборами и отлично попадали с периметра. Вообще, вторую половину «Локомотив-Кубань» провёл намного сильнее и заслужил победу», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 73:41 в пользу краснодарской команды.