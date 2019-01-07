Лукич: редко говорю это, но сегодня хочу сказать о своей команде: «Молодцы!»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Нижегородский клуб оказался сильнее астанинского коллектива со счётом 85:78.

«Я редко говорю это, но сегодня хочу сказать о своей команде: «Молодцы!» Вот весь мой комментарий по игре. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в новогодние праздники пришли поддержать нас. Для нас это очень важно!» — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 27 очков. В составе гостей отличился Джей Джей О'Брайен, на счету которого 25 очков.