«Атланта» разгромила «Майами», «Вашингтон» обыграл «Оклахому»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» (11-28) прервал серию из четырёх поражений, разгромив дома «Майами Хит» (19-19) — 106:82.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Трэй Янг, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 13 баллов и 13 подборов оформил Джон Коллинз. В составе «Хит» 14 очков на счету Деррика Джонса. «Майами» реализовал только 5 из 34 бросков из-за дуги.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (16-24) на выезде обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (25-14) – 116:98.

В составе победителей 25 очков набрал защитник Брэдли Бил, 20 – Отто Портер, 16 – Джефф Грин. У «Тандер» трипл-дабл из 22 баллов, 15 подборов и 13 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. На счету Пола Джорджа 20 баллов.