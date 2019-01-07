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«Атланта» разгромила «Майами», «Вашингтон» обыграл «Оклахому»

«Атланта» разгромила «Майами», «Вашингтон» обыграл «Оклахому»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» (11-28) прервал серию из четырёх поражений, разгромив дома «Майами Хит» (19-19) — 106:82.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Трэй Янг, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 13 баллов и 13 подборов оформил Джон Коллинз. В составе «Хит» 14 очков на счету Деррика Джонса. «Майами» реализовал только 5 из 34 бросков из-за дуги.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (16-24) на выезде обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (25-14) – 116:98.

В составе победителей 25 очков набрал защитник Брэдли Бил, 20 – Отто Портер, 16 – Джефф Грин. У «Тандер» трипл-дабл из 22 баллов, 15 подборов и 13 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. На счету Пола Джорджа 20 баллов.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
106:82
(23:16, 15:21, 41:21, 27:24)
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Янг - 19, Бембри - 17, Лин - 15, Коллинс - 13, Хаертер - 10, Хэмилтон - 9, Дедмон - 9, Картер - 8, Лень - 4, Андерсон - 2, Дорси, Спеллмен
Майами Хит: Джонс - 14, Уинслоу - 13, Адебайо - 12, Ричардсон - 11, Уэйд - 11, Олиник - 9, Джонсон - 7, Макгрудер - 3, Уайтсайд - 2, Эллингтон, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
98:116
(25:28, 25:26, 29:36, 19:26)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 22, Джордж - 20, Грант - 17, Адамс - 12, Надер - 9, Шрёдер - 9, Фергюсон - 5, Ноэль - 2, Паттерсон - 2, Фелтон, Диалло, Луваву-Кабарро
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Портер - 20, Грин - 16, Саторански - 15, Брайант - 14, Маинми - 9, Рэндл - 7, Деккер - 6, Ариза - 4, Браун, Бейкер
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