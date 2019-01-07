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«Торонто» обыграл «Индиану» и вернулся на первое место в лиге

«Торонто» обыграл «Индиану» и вернулся на первое место в лиге
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 121:105. Хозяева были сильнее во всех четвертях.

23 очка в составе победителей набрал Норман Пауэлл. Он реализовал 10 из 12 бросков со средней дистанции и 3 из 3 из-за дуги. 18 баллов на счету Сержа Ибаки, 15 – у Дэнни Грина. В активе вернувшегося в состав после травмы Кайла Лоури 12 очков. Кавай Леонард и Йонас Валанчюнас участия в матче не принимали.

В составе «Индианы» 21 очко на счету Бояна Богдановича, 16 – у Виктора Оладипо. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов.

Канадский клуб (30-12) одержал 4-ю победу в 5 матчах. «Индиана» (26-13) впервые уступила за 7 встреч.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
121:105
(37:35, 33:28, 26:21, 25:21)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 23, Ибака - 18, Грин - 15, Лоури - 12, Ванвлит - 12, Сиакам - 12, Монро - 11, Райт - 10, Ануноби - 5, Буше - 3, Майлз, Браун
Индиана Пэйсерс: Богданович - 21, Оладипо - 16, Сабонис - 16, Янг - 14, Коллисон - 11, Джозеф - 9, О'Куинн - 9, Эванс - 5, Макдермотт - 2, Лиф - 2, Холидей
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