Дуэйн Уэйд повторил феноменальное достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд, реализовав трёхочковый в матче регулярного чемпионата с «Атланта Хоукс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 500. Таким образом, он стал лишь третьим баскетболистом в истории лиги, собравшим коллекцию из как минимум 20 тыс. очков, 5 тыс. передач, 4 тыс. подборов, 1,5 тыс. перехватов, 800 блок-шотов и 500 точных бросков из-за дуги. Для этого 36-летнему защитнику понадобилось провести 1010 матчей в 16 сезонах.



Помимо Уэйда подобное удалось только Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.



Встреча завершилась выездным поражением «Майами» со счётом 82:106. Защитник в ней набрал 11 очков, совершил 4 подбора, отдал 3 передачи, сделал перехват и поставил блок-шот за 23 минуты.

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