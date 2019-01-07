«Мемфис» договорился с Парсонсом о прекращении сотрудничества

«Мемфис Гриззлиз» договорился с лёгким форвардом Чендлером Парсонсом о прекращении сотрудничества, сообщает ESPN. В настоящее время стороны изучают варианты оформления расставания. Контракт Парсонса действует до конца следующего сезона, и согласно ему он должен получить ещё $ 38 млн. Поэтому в первую очередь «Мемфис» будет искать возможность обменять игрока. При этом организация не хочет включать в сделку выбор первого раунда драфта, но готова получить взамен баскетболиста с более долгосрочным соглашением. «Гриззлиз» не намерены спешить с обменом и не исключают, что он состоится только в следующее межсезонье. В таком случае форвард до этого времени будет выступать в G-лиге.



30-летний Парсонс играет за «Мемфис» уже третий сезон, но из-за различных травм провёл за это время всего 73 матча. В текущем регулярном чемпионате он выходил на площадку только 3 раза.

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