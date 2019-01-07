Роскошный аллей-уп Огастин–Гордон – в видеообзоре матча «Клипперс» – «Орландо»

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке принимал «Орландо Мэджик» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Орландо» разыгрывающего Ди Джея Огастина и мощного форварда Аарона Гордона и сокрушительный данк мощного форварда «Клипперс» Монтреза Хэррелла.



Матч завершился победой «Клипперс» со счётом 106:96. Самым результативным игроком встречи с 28 очками стал лёгкий форвард победителей Тобиас Харрис. У «Орландо» отличился мощный форвард Аарон Гордон, набравший 17 очков. Теперь «Клипперс» занимают 4-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 23-16, а «Мэджик» – 10-е в Восточной (17-22).

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