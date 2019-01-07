Шикарный проход Уэстбрука – в видеообзоре матча «Оклахома-Сити» – «Вашингтон»

«Оклахома-Сити Тандер» дома встречался с «Вашингтон Уизардс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли шикарный проход разыгрывающего «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука и роскошный аллей-уп в исполнении его партнёров центрового Пола Джорджа и центрового Стивена Адамса.



Матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 116:98. Самым результативным игроком встречи с 25 очками стал атакующий защитник победителей Брэдли Бил. У «Оклахома-Сити» отличился разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 15 подборов и 13 передач. Теперь «Уизардс» занимают 11-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 16-24, а «Тандер» – 3-е в Западной (25-14).

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