Уолтон: «Лейкерс» нужно больше страсти и бойцовских качеств от Ингрэма и Болла

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» отметил, что в отсутствие травмированного форварда Леброна Джеймса ждёт большего от разыгрывающего Лонзо Болла и лёгкого форварда Брэндона Ингрэма.



«Болл и Ингрэм стараются, но они молоды. В определённый момент команде нужно, чтобы они проявили больше страсти и бойцовских качеств. Дело не в набранных очках, а в борьбе за ничейные мячи, подсказках партнёрам, сражении за подборы. Пока у нас в команде есть травмированные, остальные игроки должны играть с двойной самоотдачей», – цитирует Уолтона ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 86:108. Они проиграли пятый матч из шести после травмы Джеймса.

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