Эффектный пас Уэйда и сокрушительные данки Таунса – в топ-10 дня в НБА

Роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнса Стивенсона и Тайсона Чендлера, мощные данки центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса и его партнёра по команде атакующего защитника Эндрю Уиггинса, шикарный наброс за спину над головой не глядя атакующего защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, эффектные блок-шоты центрового «Бруклин Нетс» Джерретта Аллена и центрового «Орландо Мэджик» Мо Бамбы, а также сокрушительное добивание сверху одной рукой мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Хэррелла оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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