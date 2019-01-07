Ирвинг: не думаю, что Белинелли нанёс мне травму глаз умышленно

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг прокомментировал травму глаз, полученную в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» после удара в лицо атакующего защитника соперника Марко Белинелли в борьбе за подбор.



«Глаза – это одна из самых важных частей организма, необходимых для игры в баскетбол. Сразу после удара у меня изменилась чувствительность и был отёк. Я пересмотрел видеозапись эпизода несколько раз, чтобы понять, был ли удар Белинелли умышленным. Но не думаю, что он хотел нанести мне травму.



Прилично досталось обоим глазам, поскольку я следил за отскоком мяча и они были широко открыты. Именно в тот момент, когда я готовился ловить мяч, Марко меня и ударил», – передаёт слова Ирвинга ESPN.

Кайри Ирвинг получил травму глаза в матче с «Сан-Антонио»