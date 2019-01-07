Баркли: если использовать голосование для Матча звёзд, то будет как с Трампом

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли выступил против системы выбора стартовых пятёрок на Матч звёзд лиги с использованием голосования болельщиков и оригинально аргументировал свою позицию.



«Нельзя использовать систему голосования для определения составов на Матч звёзд НБА. Помните, что случилось последний раз, когда мы дали возможность принимать решение большинству? Даю подсказку: Белый дом», – передаёт слова Баркли The Score.



При этом начиная с сезона-2016/17 итоги голосования болельщиков не являются окончательными при определении стартовых пятёрок на Матч звёзд. Они имеют вес 50% в определении результата, кроме того учитываются мнения представителей СМИ и самих игроков, каждое из которых имеет вес по 25%.