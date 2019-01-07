Уэйд: Бош должен получить работу в «Майами»

Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд считает, что его бывший партнёр по команде Крис Бош, завершивший игровую карьеру в 2016 году из-за проблем со здоровьем, заслужил место в руководстве организации.



«Крису многое пришлось пережить. Он был одним из лучших игроков мира, а затем у него обнаружили недуг, который ранее не встречался ни у кого из баскетболистов. Это очень сложное положение. Бошу тогда исполнилось всего 32 года, и он был в расцвете сил. Ему очень не повезло.



Крису пришлось проявить характер, чтобы пройти через эти испытания. Но если смотреть на ситуацию шире, то он должен получить работу в «Майами». Я был бы рад этому», – передаёт слова Уэйда Miami Herald.



Бош выступал за «Хит» в течение шести сезонов и дважды становился чемпионом в их составе.

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