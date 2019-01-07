Родригес: если меня выберут на Матч звёзд Единой лиги, то сыграю с удовольствием

Испанский защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес хотел бы сыграть в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.



«Предстоящий Матч звёзд будет в Москве, и должно быть весело. Если меня выберут, то сыграю с удовольствием. В том году всё было организовано отлично. В этом, надеюсь, тоже все получат удовольствие.



Я считаю, что ЦСКА находится в хорошей форме на данном этапе. У нас были плохие матчи, но мы научились проявлять характер, терпеть в непростых ситуациях. В Евролиге сезон очень длинный, и надо быть готовым к непростым ситуациям, а в Лиге ВТБ мы сконцентрированны в каждом матче, многие получают практику, а лидеры — отдых, что важно перед финальной частью сезона», — сказал Родригес ТАСС.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 17 февраля на «ВТБ-Арене».