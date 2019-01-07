Новым главным тренером «Миннесоты» может стать Биллапс или Хойберг

Стали известны кандидаты на пост главного тренера команды НБА «Миннесота Тимбервулвз».

Вчера, 6 января, стало известно, что Том Тибодо покинул посты главного тренера и президента «Тимбервулвз».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере», Фред Хойберг и Чонси Биллапс претендуют на роль генерального менеджера или главного тренера «Миннесоты».

46-летний Фред Хойберг был главным тренером «Чикаго Буллз» в период с 2015 по 2018 год. 42-летний Биллапс — чемпион НБА сезона 2004 года в составе «Детройт Пистонс», на данный момент Чонси аналитик на американском ТВ.

Журналист отметил, что Хойберг больше склоняется к тренерской деятельности. Также он добавил, что генеральный директор «Миннесоты» Скотт Лейден остаётся на должности, но его будущее неопределённо.