Барцокас: «Фенербахче» является самым сложным соперником в Евролиге

Главный тренер баскетбольных «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с турецким «Фенербахче», который состоится завтра, 8 января.

«Нам предстоит встреча с командой, которая имеет длинную беспроигрышную серию. В данный момент они находятся в хорошей форме и, возможно, являются самым сложным соперником в Евролиге. В последнем матче мы продемонстрировали прогресс и сейчас должны показать тот же настрой, а также сыграть уверенно и как команда, все 40 минут. Мы должны биться, что очень важно с лучшей командой турнира», — цитирует Барцокаса пресс-служба «Химок».

Игра «Химок» и «Фенербахче» пройдёт в Москве, на «Арене Мытищи». Начало — в 20:00 по московскому времени.