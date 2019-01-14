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ЦСКА победил «Химки» благодаря 17 очкам Хиггинса, на счету Микки дабл-дабл

ЦСКА победил «Химки» благодаря 17 очкам Хиггинса, на счету Микки дабл-дабл
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с самой первой четверти попытались захватить инициативу в матче и сделали это довольно успешно, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 6 очков. Однако уже во второй десятиминутке «Химкам» удалось отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 34:31 в пользу гостей.

Решающей в матче стала третья четверть — ЦСКА в ней удался впечатляющий рывок, за которым «Химки» не поспели. Десятиминутка завершилась победой ЦСКА с разницей «+16», что превратило заключительный игровой отрезок в формальность. Итоговый счёт матча — 75:65 (21:15, 10:19, 27:11, 17:20).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 17 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил Джордан Микки, на счету которого 24 очка и 11 подборов.

Единая лига ВТБ
14 января 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
75:65
(21:15, 10:19, 27:11, 17:20)
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Хиггинс - 17, Хэкетт - 13, Клайберн - 10, Антонов - 8, Курбанов - 8, де Коло - 7, Хайнс - 5, Хантер - 4, Воронцевич - 2, М. Кулагин - 1, Боломбой, Ухов
Химки: Микки - 24, Томас - 11, Маркович - 10, Дженкинс - 5, Грин - 4, Зайцев - 4, Зубков - 4, Бост - 3, Вяльцев, Моня, Губанов, Якушин
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