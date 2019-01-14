Антонов: ЦСКА сегодня реабилитировался

Форвард ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу своей команды над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (75:65).



«Сегодня мы реабилитировались. Потому что победили и внесли коррективы в свою игру. Особенно после первой половины. По большому счёту мы сегодня контролировали игру, за исключением второй четверти, когда были все эти невынужденные потери. В защите всё было нормально — мы пропустили всего 34 очка за половину, но в нападении играли плохо.



Во второй четверти у нас было слишком много потерь, мы смогли забить всего 10 очков. Тренер в перерыве сделал акценты на том, где нам нужно было добавить, и в третьей четверти мы старались выполнять его установку. За счёт этого, в принципе, и совершили рывок. Игра была, по сути, решена.



Но матч с «Маккаби» всё равно остаётся в нашей памяти, мы учимся на своих ошибках. Впереди ещё половина сезона, так что нужно ещё больше работать.



Вывеска ЦСКА — «Химки»? Каждая игра запоминается по-своему. К сожалению, сегодня у соперника не было Гилла, Шведа, Мони, Вяльцева. Был усечённый состав. Думаю, что, когда все ребята поправятся, наши матчи будут привлекать куда больше внимания и будут складываться ещё интереснее», — передаёт слова Хэкетта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.