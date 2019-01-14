Итудис: это была престижная игра против хорошей команды

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (75:65).



«Поздравляю игроков, это была важная победа. В третьей четверти мы сменили настрой и сделали классный рывок. «Химкам» было очень тяжело забросить мяч, мы изменяли траектории передач, вынудили сделать 10 потерь в периоде и заработали двузначный перевес. Кроме того, мы в этом матче сделали девять блок-шотов, причем задел сделал Саймон, он сыграл здорово, при том что ему было непросто войти в ритм после пропущенного предыдущего матча. Это показывает его характер, его работу. Он своими действиями показал, что является частью этой команды.



Это была престижная игра против хорошей команды, которую мы вынудили с низким процентом бросить трехочковые — хотя они являются специалистами в этом — и заставили совершить 21 потерю», — приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.