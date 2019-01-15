«Хьюстон» обыграл «Мемфис» благодаря 57 очкам Хардена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашем паркете обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 112:94. Гости выиграли первую четверть, но уступили во всех остальных.

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 57 очков, также у него 9 подборов и 5 потерь. Он реализовал 6 из 15 бросков из-за дуги, а также 17 из 18 с линии штрафных. Клинт Капела пропускал матч из-за травмы.

В составе «Мемфиса» Майкл Конли и Гарретт Темпл набрали по 14 очков. Игроки «Гриизлиз» допустили на 10 потерь больше – 24 против 14.

«Хьюстон» (25-18) одержал вторую победу в трёх матчах. У «Мемфиса» (19-24) восемь поражений в девяти встречах.