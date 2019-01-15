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«Хьюстон» обыграл «Мемфис» благодаря 57 очкам Хардена

«Хьюстон» обыграл «Мемфис» благодаря 57 очкам Хардена
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашем паркете обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 112:94. Гости выиграли первую четверть, но уступили во всех остальных.

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 57 очков, также у него 9 подборов и 5 потерь. Он реализовал 6 из 15 бросков из-за дуги, а также 17 из 18 с линии штрафных. Клинт Капела пропускал матч из-за травмы.

В составе «Мемфиса» Майкл Конли и Гарретт Темпл набрали по 14 очков. Игроки «Гриизлиз» допустили на 10 потерь больше – 24 против 14.

«Хьюстон» (25-18) одержал вторую победу в трёх матчах. У «Мемфиса» (19-24) восемь поражений в девяти встречах.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
112:94
(24:29, 30:19, 33:22, 25:24)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Харден - 57, Хаус - 15, Грин - 14, Риверс - 11, Кларк - 8, Такер - 5, Илариу - 2, Крисс, Найт, Эннис, Хартенштайн
Мемфис Гриззлиз: Темпл - 14, Конли - 14, Джексон - 12, Касспи - 12, Мэк - 10, Грин - 9, Картер - 8, Рэбб - 5, Марк Газоль - 5, Ватанабэ - 2, Ноа - 2, Холидэй - 1
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