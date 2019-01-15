15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Юта» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Детройт»

«Юта» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Детройт»
Комментарии

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» — 100:94. Гости вели после первой половины с преимуществом в шесть очков, но в итоге уступили.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 28 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 баллов и 25 подборов. 19 очков на счету Кайла Корвера (5 из 11 из-за дуги).

В составе «Пистонс» 19 очков набрал Блэйк Гриффин. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 баллов и 13 подборов.

«Джазмены» (24-21) одержали четвёртую победу подряд и поднялись в зону плей-офф Западной конференции. У «Детройта» (18-24) пятое поражение в шести матчах.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
100 : 94
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз: Митчелл - 28, Корвер - 19, Гобер - 18, Инглс - 13, Фэйворс - 10, Аллен - 8, Ньянг - 2, Краудер - 2, О'Нил, Митру-Лонг, Удо, Кавано
Детройт Пистонс: Гриффин - 19, Драммонд - 15, Баллок - 13, Джексон - 11, Кеннард - 10, Смит - 8, Браун - 5, Гэллоуэй - 5, Лойер - 5, Джонсон - 3, Томас, Робинсон, Кальдерон