«Юта» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» — 100:94. Гости вели после первой половины с преимуществом в шесть очков, но в итоге уступили.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 28 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 баллов и 25 подборов. 19 очков на счету Кайла Корвера (5 из 11 из-за дуги).

В составе «Пистонс» 19 очков набрал Блэйк Гриффин. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 баллов и 13 подборов.

«Джазмены» (24-21) одержали четвёртую победу подряд и поднялись в зону плей-офф Западной конференции. У «Детройта» (18-24) пятое поражение в шести матчах.