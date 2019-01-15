Харден стал 3-м игроком в истории, набиравшим 30 и более очков в 17 матчах кряду

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (112:94) записал в актив 57 очков, 9 подборов, 2 результативные передачи, 2 перехвата и один блок-шот.

Харден стал третьим игроком в истории лиги, набравшим 30 и более очков в 17 встречах кряду. 29-летний защитник обошёл Коби Брайанта (16) и повторил достижение Элджина Бэйлора и Уилта Чемберлена.

В матче с «Мемфисом» Джеймс реализовал 17 из 33 попыток с игры, включая 6 из 15 трёхочковых. Со штрафной линии лидер «Рокетс» набрал 17 очков, бросив 18 раз.

«Хьюстон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В 43 играх техасская команда одержала 25 побед.