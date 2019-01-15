«Даллас» ведёт переговоры с «Финиксом» и «Орландо» об обмене Смита-младшего

Руководство «Даллас Маверикс» ищет варианты обмена разыгрывающего защитника команды Денниса Смита-младшего, сообщает ESPN.

Наиболее заинтересованными клубами в Смите-младшем являются «Финикс Санз» и «Орландо Мэджик», которые уже ведут переговоры с представителями техасцев.

Деннис был выбран под общим 9-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2017 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели разыгрывающего составляют 12,6 очка, 3,9 передачи, 2,6 подбора, 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 27,7 минуты.

«Даллас» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 43 встречах команда Рика Карлайла одержала 20 побед.