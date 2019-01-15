Капела пропустит до шести недель из-за травмы пальца

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела выбыл на 4-6 недель из-за травмы большого пальца правой руки, сообщает ESPN.

Капела получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (109:116).

В нынешнем сезоне Клинт принял участие в 42 встречах. Средние показатели 24-летнего центрового составляют 17,6 очка, 12,6 подбора, 1,8 блок-шота, 1,5 передачи и 0,6 перехвата за 34,2 минуты.

«Хьюстон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В 43 играх техасская команда одержала 25 побед.

В следующем матче «Рокетс» встретятся с «Бруклин Нетс». Матч состоится в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 17 января и начнётся в 4:00 мск.