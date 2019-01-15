Эффектные данки Олдриджа, Гобера и Брауна — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли роскошные блок-шоты форварда «Бостон Селтикс» Даниэля Тайса и центрового «Сан-Антонио Спёрс» Якоба Пёлтля, трёхочковые попадания защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и разыгрывающего «Бруклин Нетс» Спенсера Динуайдди, эффектные данки лидера «Сан-Антонио» Ламаркуса Олдриджа, форварда «Рокетс» Дануэла Хауса, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, защитника «Мемфис Гриззлиз» Гарретта Темпла, а также игроков «Селтикс» Терри Розира и Джейлена Брауна.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Харден, набравший 57 очков в домашней встрече с «Мемфисом» (112:94).