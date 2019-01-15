НБА не нашла нарушений в деле Маккоу

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте сообщила, что не нашла никаких нарушений коллективного соглашения при подписании и расторжении контракта между «Кливленд Кавальерс» и защитником Патриком Маккоу.

В минувшее межсезонье Маккоу стал ограниченно свободным агентом и не сумел договориться с «Голден Стэйт Уорриорз» о новом соглашении. В декабре калифорнийский клуб не стал повторять предложение «Кливленда», чтобы сохранить защитника.

После отчисления из «Кавальерс» Патрик стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Торонто Рэпторс».

В минувшем регулярном чемпионате средние показатели Маккоу составляли 4,0 очка, 1,4 подбора, 1,4 передачи, 0,8 перехвата и 0,2 блок-шота за 16,9 минуты.