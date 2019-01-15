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Дюрант: Дончич станет силой в НБА

Дюрант: Дончич станет силой в НБА
Баскетбол / НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поделился мнением о новичке «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Лука отлично играет. В 19 лет он в среднем набирает по 20 очков, совершает по 6 подборов и отдаёт по 5 передач. С такими цифрами он определённо должен претендовать на участие в Матче звёзд, но на его позиции играет много отличных баскетболистов, поэтому пока непонятно, что произойдёт. Дончич — большой и сильный игрок. Он умеет пасовать и разыгрывать пик-н-роллы.

Прошлый сезон Лука провёл в Европе, пока остальные новички играли за университеты. Он был во второй по силе лиге в мире и учился баскетболу. Ему не нужно было ходить на учёбу, делать домашнее задание и всё остальное, что должны были делать другие новички. Он был сосредоточен на баскетболе, наверное, с 14 лет. В этом заключается его преимущество. Он станет силой в НБА», — приводит слова Дюранта ESPN.

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