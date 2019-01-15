Роскошный проход Митчелла и мощный данк Гобера — в обзоре игры «Юта» — «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» принимала «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась со счётом 100:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, записавший в актив 28 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата. Центровой Руди Гобер набрал 18 очков, собрал 25 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил 2 блок-шота. Форварда «Пистонс» Блэйк Гриффин собрал коллекцию из 19 очков, 4 подборов, 4 передач, 1 перехвата и 1 блока.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Юта» (24-21) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Детройт» (18-24) — 10-е на Востоке.