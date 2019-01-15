Ирвинг объяснил, зачем раскритиковал партнёров после поражения в игре с «Мэджик»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг сказал, что желание побеждать было единственной причиной его критики в адрес одноклубников после поражения в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:105).

«Просто очень хочу выиграть. Я попросил об обмене и оказался здесь. Верю в эту организацию и хочу, чтобы наши молодые парни добились успеха. У нас всех должен быть одинаковый настрой — чемпионство или ничего», — приводит слова Ирвинга ESPN.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 43 встречах клуб из штата Массачусетс одержал 25 побед.

В следующем матче «Селтикс» сыграют с «Торонто Рэпторс». Встреча пройдёт в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 17 января и начнётся в 4:00 мск.