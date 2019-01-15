«Нижний Новгород» подписал контракт с Иэном Хаммером

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал контракт с американским форвардом Иэном Хаммером, сообщает официальный сайт нижегородцев. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Нынешний сезон 28-летний Хаммер начинал в «Монако», где за 10 игр он в среднем набирал 8,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи.

Отметим, что Иэн уже играл в Единой лиге ВТБ за «Байзонс» и «Автодор».

«Это моё третье появление в Единой лиге ВТБ. За свою карьеру я успел поиграть во Франции, Германии, Турции, но Лига ВТБ – мой любимый чемпионат. Перед тем как принять решение о переходе, я разговаривал с тренером Лукичем и понял, что «Нижний Новгород» — правильное место для продолжения карьеры. Я прекрасно понимаю свою роль, рядом со мной будут играть талантливые партнёры, поэтому вторая половина сезона должна пройти отлично», — сказал Хаммер.