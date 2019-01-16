«Милуоки» разгромил «Майами», «Оклахома» проиграла «Атланте» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 124:86 (30:23, 39:22, 24:18, 31:23).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 12 очков, 10 подборов и 10 передач. 17 очков набрал Эрик Бледсо, 16 — у Криса Миддлтона.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26). Для «Тандер» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко. В составе «Хоукс» дабл-даблами отметились Трей Янг (24 очка, 11 передач) и Алексей Лень (24 очка, 11 подборов).