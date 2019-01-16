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«Милуоки» разгромил «Майами», «Оклахома» проиграла «Атланте» в гостях

«Милуоки» разгромил «Майами», «Оклахома» проиграла «Атланте» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 124:86 (30:23, 39:22, 24:18, 31:23).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 12 очков, 10 подборов и 10 передач. 17 очков набрал Эрик Бледсо, 16 — у Криса Миддлтона.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26). Для «Тандер» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко. В составе «Хоукс» дабл-даблами отметились Трей Янг (24 очка, 11 передач) и Алексей Лень (24 очка, 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
124:86
(30:23, 39:22, 24:18, 31:23)
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Бледсо - 17, Брогдон - 16, Браун - 13, Адетокунбо - 12, Лопес - 11, Миддлтон - 11, Снелл - 10, Коннотон - 9, Уилсон - 8, Хилл - 7, Ильясова - 5, Смит - 3, Мейкер - 2
Майами Хит: Уайтсайд - 19, Уинслоу - 19, Эллингтон - 9, Уэйд - 9, Джонс - 7, Ричардсон - 6, Макгрудер - 4, Олиник - 2, Уэйтерс - 2, Адебайо - 2, Джонсон, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
142:126
(25:29, 45:30, 27:41, 45:26)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Атланта Хоукс: Коллинс - 26, Янг - 24, Лень - 24, Хаертер - 17, Бембри - 16, Картер - 11, Спеллмен - 10, Принс - 7, Хэмилтон - 5, Адамс - 2, Андерсон
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 31, Джордж - 24, Грант - 21, Шрёдер - 21, Адамс - 16, Диалло - 4, Фергюсон - 4, Надер - 3, Паттерсон - 2, Фелтон, Луваву-Кабарро, Бертон
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