«Голден Стэйт» установил рекорд НБА, набрав 51 очко за первую четверть

«Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд НБА, набрав 51 очко за первую четверть матча регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». Предыдущее высшее достижение в 50 очков в стартовом периоде было установлено «Сиракюьз Нэшнлс» в сезоне-1962/63, а затем повторено «Бостон Селтикс» в сезоне-1981/82, «Ютой Джаз» в сезоне-1981/82, «Милуоки Бакс» в сезоне-1989/90 и «Финикс Санс» в сезоне-1990/91. Абсолютный рекорд лиги по количеству очков в любой четверти принадлежит «Баффало Брэйвз», который набрал 58 очков в четвёртой четверти в сезоне-1972/73.



Кроме того, «Голден Стэйт» установил рекорд организации, реализовав в первой четверти 10 трёхочковых.



Встреча завершилась выездной победой «Уорриорз» со счётом 142:111.

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