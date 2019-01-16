Сокрушительные данки Клайберна и Мики – в видеообзоре матча ЦСКА – «Химки»

ЦСКА на своей площадке сыграл с «Химками» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Среди лучших моментов встречи оказались сокрушительные данки лёгкого форварда ЦСКА Уилла Клайберна, его партнёра по команде атакующего защитника Дэниела Хэкетта и центрового «Химок» Джордана Мики, а также ряд эффектных блок-шотов «армейцев».
Матч завершился победой ЦСКА со счётом 75:65. Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал центровой «Химок» Джордан Мики. У победителей отличился атакующий защитник Кори Хиггинс, набравший 17 очков. Теперь ЦСКА занимает в регулярном чемпионате Лиги ВТБ 1-е место с соотношением побед и поражений 13-0, а «Химки» – 2-е (10-2).
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Никогда такого не было, и вот опять. ЦСКА смял «Химки»
В третьей четверти химчане пропустили рывок 17:0. После этого можно было заканчивать.