Споэльстра: Адетокунбо не нужно много забивать, чтобы его команда побеждала

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» отметил игровой интеллект лёгкого форварда соперника Янниса Адетокунбо.



«Адетокунбо не нужно много забивать, чтобы его команда побеждала. Он умеет читать игру и увидел, что попадают все его партнёры, кроме него самого.



Я не предполагал, что мы так крупно проиграем. Не думаю, что кто-то из наших баскетболистов ожидал такого. «Милуоки» – очень сильная команда, и против неё нужно выходить на площадку максимально сосредоточенными и показывать полную самоотдачу. У нас этого не было», – передаёт слова Споэльстры ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Майами» со счётом 86:124. Адетокунбо в ней оформил трипл-дабл из 12 очков, 10 подборов и 10 передач.

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