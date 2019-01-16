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Шамперт пытался выяснить отношения с Нуркичем после матча из-за жёсткого заслона

Шамперт пытался выяснить отношения с Нуркичем после матча из-за жёсткого заслона
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Иман Шамперт после матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» пытался проникнуть в раздевалку соперника, чтобы выяснить отношения с центровым Юсуфом Нуркичем, сообщает ESPN. Причиной такого желания стал жёсткий заслон, который Нуркич поставил во время игры, разозлив Шамперта. Возможный конфликт предотвратила охрана арены, не пустившая защитника в комнату оппонентов.

«Нам с Нуркичем есть о чём поговорить, как мужчина с мужчиной. Нужно расставить все точки над «i». Вот и всё», – пояснил свой поступок ESPN Шамперт.

Однако через некоторое время защитник в своём микроблоге в «Твиттере» принёс извинения болельщикам за подчёркнуто агрессивное поведение, вызвавшее резонанс в СМИ.

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