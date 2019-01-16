Стартовый разыгрывающий «Юты Джаз» Рики Рубио пропустит ещё как минимум неделю из-за последствий растяжения мышц задней поверхности бедра правой ноги, сообщает официальный сайт организации. Затем он пройдёт медицинское обследование, по результатам которого будет определён срок его возвращения в строй.



Рубио получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». С тех пор команда провела четыре встречи и выиграла все из них. В нынешнем сезоне защитник набирает по 12,8 очка и отдаёт по 6,2 передачи за 29 минут в среднем за игру.



Помимо Рубио у «Юты» травмированы разыгрывающие Данте Экзам и Рауль Нету, а также лёгкий форвард Табо Сефолоша. При этом Нету и Сефолоша пропустят ещё как минимум по неделе, а Экзам – две недели.