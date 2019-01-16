Появилось фото предполагаемой формы Матча всех звёзд НБА

Один из пользователей социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографию игровой майки, в которой будут принимать участие баскетболисты в Матче всех звёзд 2019 года. Снимок был сделан в магазине Nike в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Судя по этой майке, команды Матча звёзд, как и в прошлом году, сыграют в черных и белых формах с располагающимся по центру большим логотипом команды НБА, которую представляет баскетболист. Главным отличием от майки Матча звёзд-2018 будут красно-бело-синие полосы в районе шеи и плеч, а также красные звёзды по бокам.

Напомним, Матч звёзд пройдет 18 февраля в Шарлотт. Форма этого года должна быть официально представлена ​​до того, как стартовый состав игры будет объявлен 24 января.



